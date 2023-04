Silvia Viviano a capo della divisione Equity Capital Markets di UniCredit

Silvia Viviano, attualmente head of Alternative Capital Markets (ACM) in UniCredit, è nominata head of ECM, che comprende Cash Equity Capital Markets, Alternative Capital Markets e Strategic Equity Solutions, con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, Viviano continua ad essere basata a Milano ea riportare a Luca Falco, head of Capital Markets.

Prima di entrare in UniCredit, Viviano è a capo del team EMEA Equity Capital Markets Execution presso J.P. Morgan, dove ha anche iniziato la sua carriera professionale nel 2004 come analista. Nel corso degli anni, ha ricoperto diverse posizioni senior in Equity Capital Markets presso la banca d’affari americana.