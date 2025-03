Silvian Heach inaugura lo store monomarca nel Vulcano Buono di Nola

Grande festa targata Silvian Heach che ha inaugurato giovedì 27 marzo il suo nuovo ed

esclusivo store monomarca presso il centro commerciale Vulcano Buono, in provincia di

Nola. Il brand italiano, che studia e anticipa i nuovi trend della moda con creazioni glamour

mirate ad identificare le diverse sfumature femminili, è in continua ascesa con un ottimo

posizionamento nel panorama dell’abbigliamento femminile non solo italiano, e l’opening

dello store ne è un’ulteriore prova.

Protagonisti sono stati i capi della nuovissima collezione SS25 dove il colore mai come in

questa stagione la fa da padrone e i modelli strizzano l’occhio a figure dalla forte identità

con stili anche diversi, a volte easy-chic e sexy, altre volte più pop e cool, creando così

combinazioni originali e distintive sempre nel segno del design contemporaneo e

accattivante. Una collezione dove convivono tailleur slim & maxi che attingono ad una

palette di colori varia dai toni pastello fino al classico nero, con shirt e jeans per essere

stilose h24 fino agli abiti sinuosi che sottolineano la silhouette.

L’evento è stato animato da giochi che hanno coinvolto gli ospiti i quali si sono divertiti a

sfidare la fortuna girando l’iconica ruota su cui erano riportati diversi premi sempre nel

segno dello stile by Silvian Heach, tra promo e omaggi.

Tra drink di bollicine e l’intrattenimento musicale del dj set in vetrina l’evento è trascorso in

armonia per gli ospiti coccolati con cadeaux di cioccolatini e bag in tessuto customizzati

Silvian Heach. Tanti gli ospiti intervenuti attirati anche dalle hostess in total look rosa e

jeans che giravano per il centro commerciale con maxi bags colorate e logo impresso.

Tra i presenti, alcuni volti noti nonché amiche del brand come l’attrice Gina Amarante e le

influencer Laura Borzacchelli, Arianna Borzacchelli, Giovanna de Donato e Annamaria

Dorsi.

1 di 11