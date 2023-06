Silvio Vita, studioso del Giappone ed ex docente dell’Orientale, morto a Tokyo

In lutto ha colpito il mondo della nipponistica italiana: è morto in Giappone il professor Silvio Vita, più volte direttore della Scuola italiana di studi sull’Asia orientale (ISEAS) di Kyoto. Lo ha comunicato oggi l’Ambasciata d’Italia in Giappone via Twitter. “Ci ha lasciati il Professor Silvio Vita, profondo conoscitore del Giappone e più volte direttore della Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale di Kyoto”, ha scritto la sede diplomatica italiana. “Ricordiamo – ha continuato – il suo incessante impegno per il miglioramento delle relazioni tra Italia e Giappone attraverso la cooperazione accademica”. Vita, docente presso l’Università di lingue straniere di Kyoto, ha diretto l’Iseas dal 2001 al 2005 e dal 2008 al 2012. E’ stato uno specialista di fama mondiale delle religioni dell’Asia Orientale e della storia culturale e intellettuale del Giappone. In Italia ha insegnato all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e all’Università di Roma “La Sapienza”.