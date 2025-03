Sima e Federico II, verso il Festival del Management: triplice evento alla Feltrinelli di piazza dei Martiri

Feltrinelli rinnova la partnership con il Festival del Management, che quest’anno giunge alla sua terza edizione e si terrà l’8 e il 9 maggio all’Università degli Studi di Napoli Federico II. In attesa dell’evento principale, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri ospiterà tre incontri di avvicinamento, con il primo previsto per martedì 25 marzo alle ore 17. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Massimiliano Nicolini, sviluppatore e ricercatore in scienze dell’informazione, che approfondirà il tema delle implicazioni della rete Starlink, il progetto di comunicazione satellitare di SpaceX, portando alla luce le fragilità di un’infrastruttura che viene spesso dipinta come la soluzione definitiva alla connettività globale. Con l’autore interverranno il Prof. Roberto Vona della Federico II, ideatore e delegato Sima per il coordinamento del Festival del Management, e il giornalista Carlo Fusi.

“Oggi esistono nuovi Cambridge Analytica, capaci di manipolare l’opinione pubblica con IA e big data – dichiara Massimiliano Nicolini – rendendo la propaganda invisibile e personalizzata. I colossi digitali influenzano le nostre scelte e distorcono la democrazia. Ma conoscere la macchina significa governarla, invece di esserne governati. La tecnologia è uno strumento: se ne capiamo i meccanismi, possiamo usarla per difendere la nostra libertà. Non siamo solo utenti. Siamo il prodotto. Ma possiamo scegliere di non esserlo più”.

Il Festival, organizzato dalla Società Italiana di Management (Sima), rappresenta un evento di riferimento per il mondo del management e della cultura d’impresa. Dopo il successo delle precedenti edizioni all’Università Bocconi, la terza edizione a Napoli avrà come main topic “Deep blue: le interconnessioni tra il blu profondo dello spazio e degli oceani“, esplorando le potenzialità e le fragilità delle infrastrutture tecnologiche globali, si discuterà delle opportunità e minacce nei cieli e nei mari ma anche di come indagare e innovare nel deep blue di spazio e mare. E’ un appuntamento aperto a tutti, non è un confronto soltanto tra addetti ai lavori, dove viene dato spazio a storie, esempi e testimonianze di progetti di successo che possano ispirare e sensibilizzare il pubblico sulla centralità del saper fare manageriale per migliorare la qualità della vita di tutti e quindi favorire il progresso del Paese.