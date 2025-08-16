Simbolismi e dintorni, da non sottovalutare

Che in un solo gesto possa essere concentrata una quantità di messaggi simbolici, scambiata così da color che lo compiono, è cosa nota da quel dì. Mozart arrivò a farne un pezzo di un’opera dal titolo “là ci darem la mano”. Non altrettanto noti sono i meccanismi di confronto che una stretta di mano può mettere in moto tra coloro che si scambiano quella forma di saluto. Tale sarà stato l’intento degli antenati, spesso istintivo se non adottato per praticità, senza secondi fini.

Ieri a Anchorage quel gesto ha probabilmente superato a piè pari le interpretazioni più comuni che si fanno di esso. Al dunque e tanto basti a definire l’importanza a tutto tondo dell’evento. Nella mattinata sono atterrati all’aeroporto militare di Anchorage, Alaska, due aerei presidenziali, il primo americano, il secondo russo. Da essi sono scesi due folti drappelli di collaboratori di Trump e di Putin, oltre a un selezionato team di imprenditori di entrambi i continenti.

C’è da credere senza malizia che ciò che ha fatto maturare negli organizzatori l’idea di meglio assortire le delegazioni che hanno accompagnato i capi. Sono stati scelti allo scopo rappresenti del mondo dell’imprenditoria di vario genere. Originata senza dubbio dove il buon senso prevale, la ripresa di contatti commerciali tra le due superpotenze, da troppo stagnanti, sarebbe potuto essere, come in effetti è stato, lo scopo principale della missione.

Che il tutto fosse illuminato dalla luce di una particolare brillantezza, lo si è intuito quando Trump, sceso dall’aereo, con l’andatura di chi non ha dubbi sulla validità di ciò che si accinge a fare, ha raggiunto.il punto sul red carpet dove accogliere Putin.

Appena questi gli è stato di fronte, Trump gli ha porto la mano, ottenendo immediatamente risposta identica. Tutto ciò nel giro di pochi secondi, con la prospettiva che quell’atteggiamento possa conservarsi animato come è ora.

L’incontro a due alla fine non ha avuto un risultato tangibile ufficialmente, mentre i due Capi di Stato, nel corso della conferenza stampa tenuta subito dopo, hanno fatto la stessa recita che Dante, nella Commedia, fa eseguire a San Francesco e a San Domenico: il panegirico reciproco.

Le dichiarazioni di intenti dei due, comunicate al mondo fresche di redazione, quindi autentiche, autorizzano a guardare avanti con ottimismo. Potrebbe infatti essersi verificato che una stretta di mano in Alaska, in mezzo all’Artico, abbia fatto rompere… il ghiaccio. Unico limite: si potrebbe riformare.