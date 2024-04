Simest, 5 mln € a Poggipolini, leader nel settore Aerospace e Difesa, per espandersi negli Stati Uniti

Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha concluso un investimento da 5 milioni di euro a sostegno della crescita nel mercato nord-americano di Poggipolini, azienda leader nella meccanica di precisione. All’operazione ha aderito il Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo che Simest gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le risorse sono state utilizzate per l’acquisizione della società americana “Houston Precision Fasteners” e del relativo portafoglio clienti costituito da primarie aziende del settore aerospazio e difesa come Boeing, Gulfstream Aerospace, Lockheed Martin, Bell Helicopter e Axiom. Oltre all’ampliamento della propria base clienti, con l’operazione, Poggipolini potrà contare sul consolidamento del proprio posizionamento competitivo in Nord America, mercato strategico per il settore di riferimento.

Il Gruppo bolognese è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fissaggio speciali, componenti e sistemi meccanici di precisione per i settori aerospace, difesa e automotive. Con 150 dipendenti tra ingegneri, meccanici, operatori amministrativi ed operai altamente qualificati, Poggipolini si posiziona fra i primi player al mondo nel segmento della forgiatura a caldo di viteria hi-tech, impiegando materiali come titanio, inconel e super leghe speciali. La società è entrata nel progetto Elite di Borsa Italiana nel 2017 ed è fornitore e partner tecnologico di aziende come Leonardo, Boeing, Airbus, Ferrari, Lamborghini, Porsche e Ducati. L’investimento si aggiunge all’attuale portafoglio equity di Simest che conta oltre 230 progetti in tutto il mondo, per più di 800 milioni di euro. Nel solo 2023, attraverso l’attività di ingresso nel capitale delle imprese, Simest ha registrato operazioni per 168 milioni di euro, di cui 94 milioni di euro a valere su risorse proprie e 74 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Venture Capital.