Simest (Cdp) e Confapi, come lanciare la propria impresa all’estero: via al roadshow da Napoli

Simest, società del gruppo Cdp che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata, danno il via da Napoli alla prima delle sette tappe del roadshow finalizzato a far conoscere gli strumenti Simest per l’internazionalizzazione delle imprese. L’iniziativa è rivolta sia alle imprese che operano già all’estero e intendono incrementare il proprio business, sia a quelle che intendono affacciarsi sui mercati internazionali e hanno bisogno di individuare Paesi target. Ogni seminario vedrà la presenza – oltre ai rappresentanti di Confapi e Simest – anche di aziende che testimonieranno, con la loro esperienza, l’efficacia degli strumenti di finanza agevolata Simest a supporto dei loro processi di internazionalizzazione. Il roadshow, dopo Napoli (20 febbraio), toccherà nelle prossime settimane le seguenti tappe: Udine, 10 aprile; Bologna – Fiera Mecspe, 7 marzo; Sicilia, 6 maggio; Lombardia, 22 maggio; Pisa, 12 giugno; Torino, 19 settembre. “Siamo molto orgogliosi di ospitare per primi il Roadshow organizzato da Confapi Simest. – ha dichiarato Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli – Non credo sia un caso che sia stata scelta la città di Napoli e Confapi Napoli ad avviare questo ciclo di incontri volti a sostenere le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione. Il nostro tessuto industriale è ricco di eccellenze che hanno portato Napoli e la Campania ad essere il traino del Made in Italy in tanti settori, dall’agro alimentare al sistema moda e ai poli tecnologici. Attraverso l’organizzazione e la partecipazione attiva a questi seminari intendiamo dare un segnale concreto e tangibile della nostra vicinanza al mondo produttivo con l’obiettivo di rendere le imprese più competitive e più presenti sui mercati esteri. La semplificazione delle procedure e l’internazionalizzazione sono i temi su cui vogliamo incidere per aiutare sempre più le imprese che intendono crescere nella competizione globale”.