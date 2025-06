Simest (Cdp), investimento da 5 milioni per crescita in Usa del gruppo Lux

Simest, la societa’ per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha investito 5 milioni di euro per rafforzare la presenza negli Stati Uniti del gruppo Lux, rilevante player nazionale nel settore dell’intrattenimento e delle esperienze immersive, con sede a Roma. L’operazione prevede un investimento di 2,5 milioni di euro di risorse proprie Simest, e ulteriori 2,5 milioni di euro di risorse del Fondo 394/81 gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto forma di aumento di capitale della Lux America Inc., controllata statunitense del gruppo italiano. Il progetto di investimento si inserisce nell’ambito di una strategia complessiva di sviluppo internazionale perseguita dal Gruppo Lux volta a rafforzare la propria presenza al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l’investimento si concretizza nello sviluppo sul mercato americano dei format proprietari del Gruppo Lux, a partire dal Balloon Museum che sara’ realizzato a Las Vegas, nella hall dell’Hotel Rio, situato nella centralissima Las Vegas Strip. La superfice espositiva sara’ di circa 6.600 metri quadri.

Il Balloon Museum e’ una mostra contemporanea interattiva dedicata all’arte gonfiabile. Ogni mostra presenta opere di oltre 20 artisti internazionali ed e’ gestita da un team di curatori italo-francese. Ad oggi, il gruppo Lux e’ gia’ attivo sul mercato americano con 3 Balloon Museum a New York, a Miami ed Atlanta. Obiettivo principale dell’iniziativa e’ fare del Balloon Museum permanente a Las Vegas la vetrina internazionale del gruppo, aumentandone la visibilita’, e posizionandolo come un punto di riferimento culturale ed innovativo. La scelta di Las Vegas, principale hub dell’intrattenimento e centro di attrazione turistica globale, e’ strategica, in quanto permettera’ di massimizzare la visibilita’ del marchio a livello internazionale e contestualmente di attrarre un pubblico sempre piu’ variegato ed ampio.