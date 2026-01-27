Simest e l’internazionalizzazione delle aziende italiane: crescita, innovazione e competitività globale

Simest è parte integrante del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento strategico per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Nel corso della sua attività, SIMEST ha accompagnato migliaia di aziende nei percorsi di apertura e consolidamento sui mercati esteri, contribuendo in modo significativo alla competitività del sistema produttivo nazionale.

In qualità di gestore di fondi pubblici per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SIMEST opera come partner istituzionale dell’impresa lungo l’intero ciclo di espansione internazionale. Il supporto offerto non si limita alla fase iniziale di analisi e valutazione delle opportunità di ingresso in nuovi mercati, ma si estende alla crescita strutturata all’estero, fino alla realizzazione di investimenti diretti e al rafforzamento della presenza industriale e commerciale delle aziende italiane.

Simest mette a disposizione un’ampia gamma di strumenti finanziari e servizi specializzati, pensati per rispondere alle diverse esigenze delle imprese che intendono operare oltre i confini nazionali. Tra questi rientrano i finanziamenti agevolati a supporto di progetti di internazionalizzazione, innovazione e investimenti produttivi, che consentono alle aziende di affrontare i mercati esteri con maggiore solidità finanziaria. A questi si affiancano interventi in equity, investimenti partecipativi e operazioni di venture capital, finalizzati a sostenere la crescita, l’innovazione e la competitività delle imprese italiane nei contesti internazionali più dinamici.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda il supporto all’export credit, attraverso contributi su operazioni commerciali all’estero, che permettono alle imprese di offrire condizioni più competitive ai clienti internazionali e di ridurre i rischi connessi alle transazioni cross-border.

L’azione di Simest, tuttavia, va oltre il semplice sostegno finanziario all’internazionalizzazione. La sua visione strategica individua come priorità fondamentali la crescita digitale, la sostenibilità e l’integrazione dei principi ESG, nonché l’innovazione e il rafforzamento delle filiere produttive italiane. L’obiettivo è sostenere uno sviluppo internazionale che sia non solo economicamente solido, ma anche sostenibile e inclusivo nel lungo periodo. Simest ha infatti sviluppato misure specifiche dedicate alla transizione digitale ed ecologica delle imprese, riconoscendo come questi fattori siano oggi determinanti per la competitività sui mercati globali.