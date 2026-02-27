Simest: finanziamento agevolato per le imprese italiane sui mercati esteri

Nel quadro di una competizione globale sempre più intensa, l’apertura ai mercati internazionali costituisce per molte imprese italiane un passaggio strategico di crescita e diversificazione. Per agevolare questi percorsi, il sistema pubblico prevede strumenti finanziari specifici volti a contenere il rischio degli investimenti e a sostenere l’avvio di nuove iniziative commerciali all’estero. Tra questi si colloca il finanziamento agevolato per l’inserimento nei mercati esteri, concepito per supportare le aziende nelle fasi di ingresso e consolidamento fuori dai confini nazionali.

Il finanziamento agevolato per l’inserimento nei mercati esteri gestito da SIMEST rientra tra gli interventi pubblici dedicati all’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito del Fondo 394/81. La finalità è incentivare l’apertura o il rafforzamento di presidi commerciali in altri Paesi, favorendo una presenza strutturata e continuativa sui mercati esteri.

L’agevolazione finanzia programmi di investimento destinati sia all’ingresso in nuovi mercati sia al potenziamento dell’attività in aree già presidiate. Secondo la disciplina ufficiale, sono ammesse le spese per l’apertura di sedi, uffici, showroom o altre strutture commerciali, così come il rafforzamento o la riorganizzazione di strutture esistenti. Sono inoltre ricomprese le iniziative promozionali relative a beni e servizi prodotti in Italia o contraddistinti da marchio italiano.

La durata del finanziamento è pari a 6 anni, di cui 2 di preammortamento. In questa fase iniziale l’impresa può sviluppare il progetto di espansione internazionale prima dell’avvio del rimborso del capitale, che avviene secondo il piano di ammortamento previsto. Il tasso applicato è agevolato ed è determinato in base ai parametri ufficiali stabiliti dalla normativa di riferimento.

L’importo massimo concedibile corrisponde al minore tra il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci e specifici massimali: fino a 500.000 euro per micro imprese, 2.500.000 euro per PMI e PMI innovative e 3.500.000 euro per le altre imprese. L’importo minimo finanziabile è fissato a 10.000 euro.

È inoltre prevista la possibilità di una quota a fondo perduto in alcuni casi fino al 10% dell’importo agevolato richiesto, entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni vigenti. In presenza di determinati requisiti soggettivi o con riferimento a specifiche aree geografiche, tale percentuale può essere incrementata secondo quanto previsto dalle condizioni operative ufficiali.

La domanda di accesso deve essere presentata tramite il portale dedicato di SIMEST, nel rispetto delle modalità procedurali e dei criteri di ammissibilità previsti. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione positiva del progetto e alla disponibilità delle risorse del Fondo. Lo strumento rappresenta quindi un supporto pubblico strutturato, finalizzato a rafforzare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali attraverso condizioni finanziarie favorevoli e un sostegno mirato ai programmi di espansione commerciale.