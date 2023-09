Simest (Gruppo Cdp): 6 milioni per la crescita internazionale di Sapa

Con un intervento complessivo di 6 milioni di euro, Simest, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese presieduta da Pasquale Salzano, ha fornito a Sapa, società campana leader nei componenti plastici sostenibili per i veicoli di trasporto, le risorse necessarie per acquisire il Gruppo spagnolo Hispamoldes.

Fondato nel 1984, il Gruppo è attivo nello stesso segmento in cui opera Sapa, lo stampaggio a iniezione di componenti plastiche per l’automotive. All’operazione ha contribuito anche il Fondo di Venture Capital, strumento gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Simest è diventata, quindi, azionista di minoranza di SAPA Espana S.L., supportando l’acquisizione del Gruppo Hispamoldes, avente stabilimenti di produzione in Spagna, oltre a un plant localizzato in Marocco, che permetterà alla Società campana di diversificare il portafoglio clienti e la distribuzione geografica delle proprie attività in un Paese come la Spagna, oggi il secondo polo di riferimento per la produzione europea di autoveicoli.

Simest

E’ la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all’estero. Simest affianca l’impresa per tutto il ciclo di sviluppo internazionale, dalla prima valutazione di apertura a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Le linee di attività sono i Finanziamenti agevolati, le Partecipazioni al capitale e il Supporto all’Export.

Sapa

Fondata nel 1974 da Angelo Affinita, è specializzata nella produzione di componentistica all’avanguardia per l’industria automobilistica – componenti degli interni vettura, esterni e vano motore. – affermandosi come fornitore diretto per note case automobilistiche come Volkswagen, FCA, CNH, Iveco, VW, BMW, Ferrari, Aston Martin, Rolls Royce, Porsche, Audi, Skoda, Seat. Con un fatturato che nel 2021 si attesta a circa 250 milioni di euro, il Gruppo SAPA vanta una produzione annua di oltre 61 milioni di pezzi per autoveicoli in 10 stabilimenti in Italia, in Europa e Asia, con l’impiego di 140 presse e oltre 1.700 addetti.