Simest, Misura Africa: agevolazioni per chi investe nel continente nero. Focus a Napoli: perché conviene

Si è svolto a Napoli il forum dedicato alle imprese italiane interessate ai processi di internazionalizzazione e alle opportunità offerte dal continente africano. L’evento, che ha registrato una forte partecipazione da parte del tessuto imprenditoriale del Sud Italia, è stato promosso da Simest la società che da oltre 30 anni si occupa dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, e Warrant Hub (Tinexta Group), tra i principali operatori europei nella consulenza strategica e finanziaria per l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile delle imprese. Tra i temi centrali, gli strumenti a disposizione da Simest per le imprese italiane interessate ai mercati esteri e la nuova Misura Africa.

Misura Africa è uno strumento di finanza agevolata destinato a sostenere le società italiane che vogliono espandere o consolidare la loro presenza nel continente africano. Questa misura prevede una dotazione iniziale di 200 milioni di euro – con una sub-riserva da 20 milioni dedicata a imprese giovanili, femminili, start-up e Pmi innovative – e offre condizioni agevolate, tra cui un tasso di interesse dello 0,5%, l’esenzione dalla prestazione di garanzie e un fondo perduto del 10%, che può arrivare al 20% per le imprese del Sud Italia. La misura è rivolta a società che sono presenti stabilmente, importano (anche materie prime strategiche) o esportano nel continente africano, ma anche a tutte le piccole e medie imprese che ne compongono le filiere produttive, pur senza interessi diretti nell’area.

L’obiettivo è quello di finanziare investimenti commerciali e produttivi in Africa o in Italia, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica e digitale, nonché la formazione di personale locale, incluse spese di viaggio e visti di ingresso e soggiorno in Italia per il periodo della formazione.

Durante la conferenza sono stati approfonditi diversi argomenti relativi all’internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento offerte dalla finanza agevolata. Si è discusso degli strumenti disponibili per sostenere le imprese nei processi di espansione verso i mercati esteri e sono state presentate le opzioni di supporto al credito all’export e le soluzioni per il finanziamento degli investimenti partecipativi. Inoltre, sono stati illustrati i servizi dedicati all’internazionalizzazione, tra cui spicca il Temporary Export Specialist, un manager specializzato nella creazione di reti commerciali, in Italia e all’estero, che affianca i clienti in maniera pratica e operativa, supportandoli nel loro progetto.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione delle imprese a questo evento – afferma Fiorenzo Bellelli, Ceo di Warrant Hub (Tinexta Group) -. È fondamentale che le aziende italiane siano consapevoli delle opportunità che mercati in via di sviluppo come l’Africa possono offrire, soprattutto con il sostegno di strumenti finanziari adeguati. Collaborare con partner come Simest ci permette di dare alle imprese un accesso facilitato a risorse e skills per essere competitivi a livello globale”.

“E’ stato un piacere intervenire alla conferenza organizzata da Warrant Hub e avere l’opportunità di presentare la nuova Misura Africa alle numerose imprese che hanno accolto con entusiamo l’invito. Questa misura di finanza agevolata, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro, punta a consolidare e rafforzare, in coerenza con il Piano Mattei, le relazioni commerciali con un territorio strategico per lo sviluppo di tutta l’area del mediterraneo – ha dichiarato Carolina Lonetti, Direttrice Export e Finanza Agevolata di Simest -. Si tratta di uno strumento pensato per supportare le imprese nel cogliere le enormi opportunità del continente africano, coinvolgendo in questo processo virtuoso tutte le piccole e medie imprese appartenenti alle filiere produttive italiane, motore del tessuto produttivo nazionale”