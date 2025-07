Simest, nel primo semestre investimenti per 6 mld per sostenere l’export delle Pmi

Nel primo semestre 2025, Simest (gruppo Cdp) ha impegnato risorse per 5 miliardi di euro, in crescita del 4% rispetto al primo semestre 2024, sostenendo investimenti per circa 6 miliardi di euro. Il portafoglio, pari a circa 30 miliardi di euro, include circa 16.000 imprese (per il 90% Pmi), in aumento del +3% rispetto al primo semestre 2024. L’utile netto del periodo è pari a 6,6 milioni di euro in crescita del +3% rispetto al primo semestre 2024.

In particolare, in merito alle linee di operatività, per l’export credit sono state approvate operazioni circa 4,2 miliardi di euro, con una crescita del 29% rispetto al primo semestre 2024; in tema di finanza agevolata, sono stati approvati finanziamenti per circa 500 milioni di euro in favore delle piccole e medie imprese, con circa il 60% dei volumi a supporto della transizione digitale ed ecologica, in crescita rispetto al 50% del primo semestre 2024; in merito agli investimenti partecipativi sono state realizzate operazioni per 281 milioni di euro con un aumento superiore del 100% rispetto al primo semestre 2024. Avviata inoltre l’operatività dei due nuovi plafond pubblici di equity “Crescita” e “Infrastrutture” a valere sul Fondo 394. Nel primo semestre di quest’anno sono stati serviti 1.120 clienti, di cui oltre 600 nuove imprese; il 90% dei soggetti supportati è rappresentato da Pmi, a conferma dell’impegno della società nell’ampliamento della base imprenditoriale italiana attiva all’estero.