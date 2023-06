Simest, nuovo ufficio a Belgrado. Prima di una serie di aperture nei mercati strategici per il Made in Italy

Simest, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, annuncia che è stato inaugurato oggi, a Belgrado, il primo ufficio estero della Società. Sede individuata in coordinamento con il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e in stretta sinergia col Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Belgrado è infatti al centro della Regione dei Balcani Occidentali, area dalle grandi potenzialità per la crescita internazionale del tessuto produttivo italiano. L’azione di Simest in supporto dello sviluppo degli investimenti nei Balcani occidentali si completerà inoltre con l’implementazione di una misura ad hoc di finanziamenti agevolati con anche una parte in conto capitale nell’ambito del Fondo 394 – di prossima apertura – che riserverà un plafond di 200 milioni di euro per le PMI che intendano crescere nella Regione. La misura sarà disponibile per la prima volta, anche per le imprese delle filiere produttive. All’inaugurazione odierna seguiranno una serie di nuove aperture nei mercati strategici per il Made in Italy, così come previsto dal Piano Strategico Simest 23-25 ”ImPatto d’Impresa. Si, un Patto per la crescita”. Nel corso del triennio, si prevedono nuove sedi SIMEST in Africa, America Latina, Stati Uniti e Singapore. Il Presidente di Simest, Pasquale Salzano, spiega che “annunciata dal Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del Business Forum Italia-Serbia dello scorso marzo, l’apertura del nuovo ufficio a Belgrado è il frutto di un’importante azione di sistema che abbiamo realizzato grazie alla stretta sinergia con la Farnesina e l’Ambasciata d’Italia in Serbia, e alla proficua collaborazione con tutti gli attori istituzionali italiani. Si tratta di un risultato ambizioso, grazie al quale SIMEST si affianca alle altre istituzioni presenti nella regione balcanica per favorire la crescita internazionale delle imprese italiane e la promozione delle migliori eccellenze del Made in Italy”. Come sottolinea l’ad Regina Corradini D’Arienzo “Simest ha strutturato un piano di sviluppo per permettere al Made in Italy di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla regione balcanica e di rafforzare l’integrazione tra i due sistemi economici. In tale direzione, abbiamo avviato un programma di azioni concrete rivolte alle aziende italiane a vocazione internazionale, di cui l’apertura dell’ufficio a Belgrado rappresenta il primo step. L’ufficio punta infatti a diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli imprenditori italiani presenti nella regione per individuare opportunità e facilitare l’accesso al mercato locale grazie anche a finanziamenti agevolati dedicati”.