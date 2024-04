Simest, ok al bilancio. Nel 2023 balzo delle risorse impegnate: 8 miliardi di euro, +358% rispetto al 2022

L’Assemblea degli azionisti di Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – Cdp, riunitasi oggi sotto la presidenza di Pasquale Salzano, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. La Società, guidata da Regina Corradini D’Arienzo, ha impiegato complessivamente risorse per 8 miliardi di euro, in aumento del 358% rispetto al 2022. Le risorse attivate hanno superato i 9,5 miliardi di euro, oltre 5 volte superiori al 2022. Il Supporto alle esportazioni – attività a valere sul fondo 295/73 gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) – ha registrato una crescita di oltre 10 volte attestandosi a 6,2 miliardi di euro. I Finanziamenti agevolati – attività a valere sul fondo 394/81 gestito in convenzione con il Maeci – hanno raggiunto 1,45 miliardi di euro, in aumento del 34% rispetto al 2022, a sostegno di circa 3.000 imprese. Gli Investimenti partecipativi hanno sostenuto progetti di espansione all’estero di imprese italiane per 310 milioni di euro, in aumento del 133% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, così suddivisi: 94 milioni di euro a valere su risorse proprie; 74 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di Venture Capital – gestito in convenzione con il Maeci -; 142 milioni di euro relativi alla concessione di contributi in conto interessi (Fondo 295/73). I volumi in portafoglio sono cresciuti del 12% raggiungendo i 29 miliardi di euro, con oltre 15.000 clienti attivi, di cui oltre il 93% Pmi. Nel 2023 è stato inoltre stimato, in collaborazione con Cdp, l’impatto generato sul tessuto economico e sociale italiano: 0,5% di Pil generato e circa 140.000 posti di lavoro creati/mantenuti. L’utile netto di 3,5 milioni è in aumento di oltre il 100% rispetto al 2022 grazie all’incremento qualitativo degli investimenti e alla valorizzazione di numerose iniziative strategiche nella gestione dei Fondi Pubblici.