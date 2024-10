Simona Agnes eletta presidente della Rai, si insediano anche Cda e nuovo a.d.

L’assemblea degli azionisti, riunita in forma totalitaria alla presenza dell’intero azionariato (Mef e Siae), nomina il consiglio d’amministrazione composto da Simona Agnes, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Federica Frangi, Antonio Marano, Roberto Natale ed è indicato il consigliere Giampaolo Rossi per la posizione di amministratore delegato. Il Cda, riunitosi in Viale Mazzini, e presieduto da Marano in qualità di consigliere anziano, nomina a maggioranza per la carica di presidente la Agnes: nomina che diventa efficace solo dopo il parere favorevole da parte dei due terzi dei componenti la commissione parlamentare di Vigilanza.