Simona Agnes entra a far parte del consiglio d’amministrazione della Rai. L’ha eletta la Camera dei Deputati. Simona è la figlia di Biagio Agnes, che è stato direttore generale della Rai, oltre che fondatore e direttore del Tg3. Attualmente si occupa di comunicazione ed è presidente della Fondazione che porta il nome del padre. La Fondazione Biagio Agnes si impegna a incoraggiare e promuovere iniziative nei settori della cultura, dell’informazione e della comunicazione. Attribuisce ogni anno “un premio giornalistico molto ambito – ha ricordato Agnes in un’intervista – ed è un momento di forte aggregazione per coloro che fanno giornalismo. Inoltre, ci occupiamo anche di turismo e di valorizzazione del Sud, essendo mio padre nato in provincia di Avellino”.