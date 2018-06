Simona Castaldi nuovo sales manager di Aresa

Aresa, broker assicurativo con oltre 70 intermediari che operano principalmente nel Sud Italia , ha nominato Simona Castaldi Sales Manager con il compito di coordinare le risorse presenti in Aresa e di svilupparne di nuove . La Castaldi matura una esperienza decennale nel settore della promozione finanziaria in Unicredit, con mansioni di coordinamento e formazione dei Funzionari Commerciali presso la filiale di Roma. Dal 2005 è in Unipol Sai coordinatrice della convenzione in essere tra la Compagnia e il Cral A.N.M. (Azienda Napoletana Mobilità) e responsabile di agenzia per il NLT Unipolsai.

Aresa è una società di brokeraggio con sede a Napoli è specializzata in private assurance . E’ fondata nel 2013 a Napoli da Alfredo Santopietro Managing Director, per dieci anni responsabile per la Campania della SIM del gruppo Generali e poi Capoarea per il sud Italia di Creberg Sim, società costituita al 50% da Banca Popolare di Verona ed al 50% da Cattolica Assicurazioni .

Nel board di Aresa , la cui Direzione Generale si trova nella storica Galleria Umberto I di Napoli – figurano anche Daniela Masucci e Gerardo Lamorte (Sales Director), Francesco Arena (Head of Administration & Compliance Manager), Anna Longo (Head of Sales Agents & Brokers distribution network ) e Danilo Santopietro ( Underwriter & Quality Manager).