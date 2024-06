Simona Del Re è la nuova presidente di The Italian Sea Group

The Italian Sea Group nomina Simona Del Re come membro del consiglio d’amministrazione e presidente, incarico che ricoprirà fino alla prossima assemblea degli azionisti.

Questa decisione segue la rinuncia all’incarico di Filippo Menchelli e il rifiuto di Massimo Bianchi di assumere la posizione vacante.

Nata a Livorno, Del Re è una professionista con una carriera internazionale e un’esperienza ventennale nel settore del lusso. Ha ricoperto ruoli manageriali di crescente rilevanza per rinomati marchi globali.

Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Del Re ha lavorato come Worldwide Corporate Communications Manager per Gucci e come Strategic Communications Director per The Lane Crawford Joyce Group, importante player asiatico del retail di lusso con sede a Hong Kong.

Entrata a far parte di The Italian Sea Group nel 2022, Simona Del Re ha fondato e guidato l’area ESG & Corporate Affairs, successivamente assumendo la responsabilità delle aree Corporate Governance e Investor Relations. Attualmente, è la Investor Relations & ESG Director dell’azienda.