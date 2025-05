Simona Panseri neo direttore della Comunicazione di Cassa Depositi e Prestiti

Simona Panseri è il nuovo direttore Comunicazione Relazioni Esterne e Sostenibilità di Cassa Depositi e Prestiti. Panseri ha dedicato oltre 15 anni alla comunicazione delle nuove tecnologie, un settore in costante evoluzione che richiede agilità e una profonda capacità di analisi. La sua formazione umanistica, con una laurea in Filosofia e una specializzazione in Logica e Filosofia del Linguaggio, si è rivelata una guida preziosa per navigare la complessità del mondo digitale. Dal 2008, ha diretto la struttura di Comunicazione e Public Affairs di Google Italia, contribuendo attivamente al dibattito pubblico sull’impatto delle nuove tecnologie. Ha affrontato un’ampia gamma di temi fondamentali: dalle trasformazioni nel mondo dei media e del giornalismo online, alle delicate questioni di sicurezza e privacy, fino all’impegno nella promozione di un uso responsabile della rete, con un focus sulla tutela dei minori e sull’analisi dell’impatto economico positivo di internet.