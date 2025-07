Simone acquisisce Dike Formazione. Misso: Pronti per affrontare le prossime sfide della didattica

Simone Spa società attiva nel campo dell’editoria e quotata su Euronext Growth Milan, comunica di aver acquisito “essendosi verificate tutte le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare sottoscritto in data 10 luglio 2025″ il 100% del capitale sociale di Dike Formazione Srl, società costituita in data 18 luglio 2025 mediante conferimento dei rami d’azienda operativi nel settore della formazione da parte di Dike Formazione Giuridica S.r.l. e di Accademia Juris Diritto per Concorsi Srl Unipersonale, come annunciato con apposito comunicato stampa del 18 luglio 2025 stesso”. “Siamo felici di concludere il mese di luglio con il perfezionamento di questa operazione strategica. – ha dichiarato il presidente e ad Luca Misso – Nei prossimi mesi ci faremo trovare pronti per affrontare al meglio le sfide del mercato della didattica e della formazione giuridica. Con l’acquisizione odierna ci poniamo al centro di un ecosistema editoriale solido, dinamico e orientato all’eccellenza, attraverso prodotti di qualità altamente specializzati”.

Simone nell’operazione è stata assistita da Emintad in qualità di advisor finanziario e dallo studio Grimaldi Alliance in qualità di advisor legale, mentre Rsm ha svolto le attività di due diligence finanziaria e fiscale