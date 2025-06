Simone Cristicchi celebra vent’anni di carriera con un tour estivo

Dalle Tenebre alla Luce è un viaggio metafisico da condividere

Milano, 27 giu. (askanews) – È un pilastro del cantautorato italiano, Simone Cristicchi, forte di un grande successo al festival di Sanremo, celebra vent’anni di carriera con un nuovo progetto live che attraversa la sua produzione musicale, tra canzoni, parole e memoria.”Il mio tour raccoglie quella che è stata la mia grande avventura nel mondo della musica, della canzone e anche del teatro. Quindi sarà una sorta di musical dove racconterò attraverso le canzoni questo viaggio dalle tenebre alla luce. Ci saranno tutte le varie sfaccettature che hanno composto questa avventura, questo viaggio e quindi dalla parte più punk rock fino alla musica da camera.”Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025″ è un viaggio metafisico da condividere col pubblico.”L’idea è quella di riflettere sulla grande occasione di essere al mondo cercando di non appartenere fino in fondo a questa realtà. Quindi è una riflessione sulla vita, su senso profondo dell’esserci e del dare il proprio piccolo contributo a questo grande spettacolo di cui facciamo parte”.Cantautore e attore, Cristicchi è un poeta della parola e un interprete sensibile, capace di emozionare e di creare empata muovendosi tra i registri diversi dei suoi spettacoli. Dopo la tournée estiva Cristicchi tornerà in teatro in autunno.