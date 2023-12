Simonetta Lorusso è la nuova presidente della Fiera del Levante

La nuova presidente della vecchia Fiera del Levante sarà Simonetta Lorusso. La giunta regionale della Puglia ha preso atto dell’intesa con il Comune di Bari e proporrà al consiglio regionale la sua nomina. “Simonetta Lorusso – commenta il governatore Michele Emiliano – è una imprenditrice con una grandissima esperienza professionale e istituzionale alle spalle e con una conoscenza molto approfondita del tessuto economico e sociale pugliese. Donna dalle grandi qualità umane e capacità gestionali, in lei abbiamo trovato il profilo più idoneo per guidare l’ente Fiera del Levante, con l’intesa raggiunta tra Regione Puglia e Comune di Bari. Un ringraziamento sentito va a Pasquale Casillo per il lavoro svolto in questi anni. Casillo ha saputo guidare l’ente Fiera in tempi non semplici segnati prima dalla pandemia e poi dalle conseguenze dei conflitti internazionali sulla nostra economia. Dopo la fase di risanamento e rilancio della Fiera adesso si apre una fase due che punta all’ulteriore sviluppo di nuove opportunità nazionali e internazionali”.