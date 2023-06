Simposio Cotec Europa, il presidente del Portogallo: Siamo degli innovativi moderati, ora serve essere leader

“Non è fiction, è realtà ed è drammatica: innanzi al mutamento climatico è necessario agire e purtroppo in tanti casi, reagire. L’azione climatica è inseparabile da uno sviluppo sostenibile, globale, ambientale, scientifico, tecnologico, intergenerazionale, giusto, comunitario e veramente umano”. Lo ha detto il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, a Palermo, nel corso del simposio Cotec su innovazione e finanza sostenibile. “Questo sviluppo è oggi e per sempre la nostra sfida. I nostri tre Paesi – ha aggiunto – devono essere ancora più innovativi, siamo sotto la media… siamo degli innovativi moderati. Dobbiamo assumere la leadership nell’innovazione europea”. La finanza sostenibile, avverte Rebelo, “implica degli obiettivi, traguardi, standard e criteri più concreti e uniformi. Se il mondo non cambia, l’Europa deve assumere la leadership di questo processo. Ciò implica anche una sostenibilità sociale e non è facile averne una ambientale laddove non vi sia una sostenibilità sociale. Gli imprenditori e i lavoratori sono in prima linea in questa sfida”.