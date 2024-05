Simposio Internazionale di scultura alla Certosa di San Lorenzo: dal 7 al 18 incontri sulle nuove tendenze

Uno spazio per indagare l’arte della scultura con un’attenzione particolare alla pietra locale: è l’obiettivo del Simposio Internazionale di Scultura che si svolgerà dal 7 al 18 maggio nella Certosa di San Lorenzo a Padula. Il programma prevede una serie di incontri e interventi volti a esplorare le nuove tendenze nell’arte e nella digitalizzazione, con un’analisi mirata al ruolo della pietra di Padula nel contesto artistico contemporaneo.

Il Simposio si aprirà il 7 alle ore 17 con gli interventi del sindaco di Padula, Michela Cimino e del vice Sindaco Caterina di Bianco, seguiti da contributi accademici e riflessioni pratiche da parte di esperti del settore, tra i quali Dino Patroni, docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Oriana Vertucci e Germano Torresi, docenti del Liceo Artistico di Teggiano, Giovanni Cancellaro lo scultore ed organizzatore dell’evento , Gianluca Vegliante e Domenico Pastore, founders di Monaci Digitali.

L’8 maggio, sempre dalle ore 17, si approfondirà il tema della “Magia degli Elementi: Nuove Tendenze nella Digitalizzazione dell’Arte”, con contributi da parte di esperti del settore tra i quali Pierluigi Portale, docente di scultura presso l’Accademia delle Belle Arti di Catania, Giovanni Cancellaro del Museo Didattico della Pietra di Padula, Gianluca Vegliante e Domenico Pastore.

Il cuore del Simposio sarà l’attività di creazione dal vivo di opere scultoree con la pietra di Padula da parte degli artisti Antonella Carucci ed Emanuele Stifano, che realizzeranno le loro opere nella suggestiva Certosa di San Lorenzo dal 9 al 18 maggio.

Eventi collaterali

Il 12 maggio alle ore 19, gli spettatori saranno trasportati in un “Viaggio Mediterraneo” con il concerto di Alina, un’artista che mescola influenze etno-world e canzone d’autore, promettendo di offrire un vero e proprio melting pot di sonorità provenienti dalle diverse culture che circondano il Mediterraneo.

Il 18 maggio alle 20, per la chiusura del Simposio di Scultura, si terrà lo spettacolo teatrale “La Pietra Oscura” di Alberto Conejero, che racconta il dramma della guerra civile spagnola. La storia, diretta da Pasquale De Cristofaro e interpretata da Andrea Palladino e Alessandro Tedesco, segue il legame tra Rafael, un prigioniero, e Sebastian, il suo carceriere. Rafael affida a Sebastian il compito di recuperare un manoscritto inedito di Federico García Lorca come suo ultimo desiderio prima dell’esecuzione.

Il Simposio Internazionale di Scultura rientra nella rassegna Panta Rei- Le forme dell’acqua. Un Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 per la rigenerazione urbana, pratiche per il turismo e la cultura.