Sindacalista della Fim Cisl aggredito e picchiato a calci e pugni a Napoli

La Fim Cisl Campania denuncia l’aggressione di Giuseppe De Francesco, segretario regionale del sindacato. De Francesco sarebbe stato aggredito e picchiato con pugni e calci da due persone con il volto coperto questa mattina a Napoli. “Condanniamo fermamente questi attacchi nei confronti di chi quotidianamente è impegnato per difendere il lavoro, la salute e la sicurezza attraverso le campagne vaccinali e la pace per quello che è il giudizio che la Cisl ha espresso in merito all’ attacco russo in Ucraina”, dichiara in una nota la segretaria della Cisl Campania Doriana Buonavita, in merito all’aggressione e all’episodio vandalico ai danni della sede sindacale dell’Emilia Romagna. “E’ ovvio che le aggressioni strumentali e pretestuose come quella della sede Cisl in Emilia Romagna e del dirigente della Fim Cisl Campania di questa mattina – aggiunge Bonavita – lasciano pensare a ben altro. Queste vili intimidazioni ci fanno comprendere con rammarico e dolore quanto il mondo stia cambiando, quanto l’intolleranza e la tutela della libertà e della democrazia sia utilizzata da facinorosi come stimolo per episodi violenti. Come Cisl esprimiamo grande solidarietà al nostro segretario nazionale Luigi Sbarra, alla Cisl Emilia Romagna e alla Fim della Campania”.