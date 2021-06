Sindacato: a Barra apre lo sportello “Diritti e Lavoro”

Apre a Napoli uno sportello per i diritti dei lavoratori nel cuore del quartiere Barra-Ponticelli, che verrà inaugurato martedì 8 giugno 2021 alle ore 12,00 presso il Centro Polifunzionale della Rete SAI del Comune di Napoli in Via Volpicella, 31. Si tratta di una iniziativa congiunta tra Flai Cgil Campania/Napoli e Less Cooperativa Sociale ar.l. Ets dedicata a supportare i lavoratori con servizi di informazione sui diritti e di orientamento. Un nuovo spazio realizzato nel cuore del quartiere di Barra/Ponticelli la cui cura e gestione e’ affidata agli operatori della Flai Cgil e di Less, esperti in tema di orientamento al lavoro e accompagnamento ai diritti. In questo modo si intende dare un contributo al difficile processo di riqualificazione civile, amministrativo e culturale dell’area Est del Comune di Napoli. Lo sportello sara’ operativo ogni martedi’ dalle 15.00 alle 18:00 per l’offerta dei seguenti servizi: ammortizzatori sociali e bonus per lavoratori attivi e disoccupati; fondi integrativi settore agricolo, industria alimentare e interinale; assistenza legale e amministrativa sul lavoro; orientamento alla formazione e al lavoro. Inoltre e’ stato attivato l’indirizzo mail sportelloflaicgil@lessimpresasociale.it al quale i lavoratori e i disoccupati potranno scrivere per ricevere informazioni in tempo reale. All’inaugurazione martedi’ partecipano Alessandra Clemente, assessore al Patrimonio del Comune di Napoli; Donatella Chiodo, assessore alle politiche Sociali del Comune di Napoli; Giovanni Pagano, assessore al lavoro del Comune di Napoli; Daniela Fiore, presidente di Less Cooperativa Sociale ar.l. – Ets; Giulio Riccio, Direttore di Less Cooperativa sociale ar.l. – Ets; Jean Rene’ Bilongo, Capo Dipartimento politiche migratorie Flai Cgil Nazionale; Nicola Ricci, Segretario Generale Cgil Napoli e Campania; Giovanna Basile, Segretaria Generale Flai Cgil Campania e Napoli.