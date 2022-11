Sindacato giornalisti, ecco i 21 delegati campani al XXIX Congresso della Stampa

Si sono svolte presso il Sindacato unitario giornalisti della Campania le elezioni dei 21 delegati campani al XXIX Congresso della Stampa italiana. Per i 12 giornalisti professionali, tutti della lista Controcorrente Campania. risultano eletti: Silvestri Claudio (271), Ausiello Gerardo (255), Monaco Antonella (218), Petino Pier Paolo (211), Ghidini Francesca (206), Cappella Fabrizio (192), Caporaso Giuseppe (172), Treccagnoli Pietro (172), De Maddi Roberta (122), Scutiero Antonella (118), Rinaldi Giovanni (108). Prima dei non eletti con 17 voti risulta Geppina Landolfo. Per i 9 giornalisti collaboratori, tutti della lista Controcorrente Campania, sono stati eletti i colleghi: Annunziata Domenico (74), Barile Valentina (61), Riccio Renato (61), Siani Margherita (58), Calabrese Angela (50), Mastrolonardo Massimo (49), Prigiobbo Antonio (45), Vuolo Antonio (45), Donadio Giancarlo (29). Alta l’affluenza al seggio, hanno votato 338 professionali su 522 (pari al 64,75% degli aventi diritto). Per i collaboratori hanno votato 99 giornalisti su 189, pari al 53,38% degli aventi diritto al voto. Per l’elezione al Congresso dell’Ungp, invece, risultano eletti Ermanno Corsi e Francesco Marolda.