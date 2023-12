Sindacato unitario dei giornalisti della Campania: Landolfo nuova segretaria, Treccagnoli presidente

È Geppina Landolfo la nuova segretaria del Sindacato unitario giornalisti della Campania, è stata eletta per acclamazione dal consiglio direttivo che si è riunito per la prima volta dopo le elezioni del 2 e del 3 dicembre. Presidente è Pietro Treccagnoli anche lui eletto per acclamazione. Confermato tesoriere Gianni Rinaldi, mentre vicesegretari sono Dario Sarnataro per i giornalisti professionali e Antonio Prigiobbo per i collaboratori. Landolfo, prima donna a ricoprire la carica nella storia centenaria del sindacato dei giornalisti in Campania, è redattrice e componente del Cdr del quotidiano “Roma”, è stata presidente dell’Arga Campania ed è vicepresidente nazionale dell’UnArga, il gruppo di specializzazione della Fnsi dei giornalisti che si occupa di Ambiente. Pietro Treccagnoli, scrittore e giornalista pensionato del Mattino, già consigliere generale dell’Inpgi, è una delle più importanti firme del giornalismo campano. “Il nostro obiettivo è aprire il sindacato alla città, trasformare le nostre stanze in un’agorà che sia riferimento per la comunità e sede di un confronto sempre aperto per i colleghi e per i cittadini della nostra regione”, affermano Landolfo e Treccagnoli. “Il Sugc sarà un sindacato sempre più di servizio in continuità con le segreterie di Claudio Silvestri e Fabrizio Cappella” conclude la neosegretaria. Gli altri componenti del consiglio direttivo sono Claudio Silvestri, Fabrizio Cappella, Sonia Acerra, Roberta De Maddi, Nunzia Marciano, Angela Calabrese e Valentina Barile.