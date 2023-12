Sindacato unitario giornalisti della Campania, ecco gli eletti

Si sono chiuse nella serata di ieri le votazioni per le elezioni degli organi dirigenti del Sindacato unitario giornalisti della Campania. La commissione elettorale, presieduta da Pier Paolo Petino, ha comunicato che per il consiglio direttivo sono stati eletti per i giornalisti professionali Claudio Silvestri, Fabrizio Cappella, Sonia Acerra, Roberta De Maddi, Geppina Landolfo, Nunzia Marciano, Dario Sarnataro, Giovanni Rinaldi e Pietro Treccagnoli; mentre per i giornalisti collaboratori Valentina Barile, Angela Calabrese e Antonio Prigiobbo. Per i collegio dei sindaci sono stati eletti i giornalisti professionali Roberto Aiello e Antonella Scutiero, mentre per i giornalisti collaboratori Gianfranco Stabile. Per il collegio dei probiviri sono stati eletti i giornalisti professionali Anna Rita Cutolo, Carmela Maietta e Mimmo Pelagalli; e i giornalisti collaboratori Clarissa Campodonico e Mimmo Sica. Entro 15 giorni il consigliere e presidente uscente Claudio Silvestri convocherà il consiglio direttivo per l’elezione del segretario e della giunta esecutiva.