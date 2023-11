Sindaco Betlemme dona Kefiah ‘Palestina libera’ a Forum Alemanno

Roma, 26 nov. (askanews) – Il sindaco di Betlemme, Hanna Hanania ha donato sciarpe con il disegno della Kefiah e la bandiera per la liberazione della Palestina a tutti i relatori della tavola rotonda, ‘Pace e mondo multipolare’, al Forum di ‘Indipendenza’, il nuovo partito guidato da Gianni Alemanno.

Ad indossarla lo stesso Alemanno, il moderatore e vicedirettore della Verità Francesco Borgonovo, il consulente Unesco Raymond Bondin, il comunista fondatore di Democrazia sovrana popolare Marco Rizzo, l’altro fondatore di Democrazia sovrana popolare Francesco Toscano e il presidente dell’associazione Articolo nove, Fabio Granata.

“Il nostro popolo – ha detto il sindaco di Betlemme – ha visto i propri martiri aumentare in soli quarantotto giorni: sono più 20.000 per lo più bambini e donne. La guerra di sterminio collettivo perpetrata dalle forze di occupazione è contraria alle leggi, ai patti e ai diritti internazionali”, di fronte a questo “massacro” dove sono “le leggi internazionali delle nazioni civilizzate? Qualsiasi soluzione deve basarsi sull’unità della Cisgiordania e della Striscia nel quadro dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), unico rappresentante legittimo del popolo palestinese in tutte le sue sedi. Vi ringrazio ancora una volta per avermi invitato, nella speranza del successo per il vostro partito, e mi auguro un incontro a Betlemme, in uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale”, ha concluso.

Non appena il sindaco di Betlemme, Hanna Hanania, ha terminato il suo intervento, la platea del Forum ‘Indipendenza!’, si è alzato in piedi ad applaudire e ha gridato: “Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera!”.