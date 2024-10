Sindaco di Napoli nomina neo garante per la tutela degli animali

Gaetano Manfredi, ha nominato con proprio decreto Francesca Rusciano, Garante per la Tutela degli Animali. La figura è prevista dall’art. 11 del Regolamento per la tutela degli animali allo scopo di assicurare la protezione ed il benessere degli animali. Il garante durerà in carica per tutto il mandato del sindaco, salvo revoca, e svolgerà l’incarico a titolo completamente gratuito. «La selezione di Francesca Rusciano, che vanta una lunga esperienza nel campo dei diritti degli animali, è avvenuta tra le undici candidature pervenute in seguito all’Avviso pubblico del 26 aprile scorso – si legge in una nota – Dopo l’avvio della collaborazione con l’Asl e gli interventi che hanno portato al potenziamento della ‘Collina di Argo’ per l’accoglienza dei cani, la nomina del Garante è un ulteriore passo voluto dal sindaco Manfredi per promuovere il rispetto delle specie non umane, e l’adozione di misure utili al loro benessere nello spirito della cultura, sempre più condivisa, della valorizzazione dei rapporti tra uomo e mondo animale».