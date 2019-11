Sinfonia d’autunno, 600 invitati al charity gala in favore di Abio Napoli

Seicento selezionatissimi invitati hanno partecipato alla XII Ediz di Sinfonia D’Autunno” il Charity Gala promosso ed organizzato da Maridì Communication a favore di Abio Napoli (associazione onlus atta ad assistere i bambini ospedalizzati e le loro famiglie) svoltosi a Napoli, in Villa Domi il 14 novembre sera. L’evento, condotto da Maridì Vicedomini, ha brillantemente coniugato più segmenti d’impresa e delle professioni, dallo spettacolo alla moda, alla medicina al food &beverage in nome del “Sociale” dando ampio risalto alle “eccellenze” del territorio. Special guest, per lo spettacolo, i registi Guido Lombardi e Marcello Sannino, il produttore cinematografico Gaetano Di Vaio (Bronx Film), il musicista compositore Nelson, Giuseppe Gambi, tenore pop, Anna Capasso, cantante attrice, Eduardo Angeloni (T&D Trasporti Cinematografici), Angela Tuccia, attrice, il tenore pop Giuseppe Gambi mentre per l’Haute Couture, Carlo Alberto Terranova con Sarli New Land, un brand che affonda le sue radici nello stile intramontabile del maestro Fausto Sarli, napoletano doc, da sempre definito come “L’Architetto della moda italiana nel mondo. Ad aprire la serata, una capsule della new Collection by Sarli New Land seguito dalla proiezione del trailer di “Il Ladro di Giorni” (Bronx Film e Indigo) protagonista Riccardo Scamarcio, in concorso ufficiale nell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, tratto dall’omonimo libro edito Feltrinelli di Guido Lombardi, incentrato sulla storia di un bambino che rivede il padre, reduce da sette anni di carcere con il quale trascorrerà quattro giorni in viaggio in cui scoprirà la sua vera identità nel bene e nel male Ed ancora la moda in passerella con il defilè di scarpe by Gianni Marra, frutto di un processo produttivo assolutamente artigianale ispirato ai dettami dell’antica tradizione calzaturiera made in Naples e la nuova collezione Autunno Inverno 2019 /20 del maestro pellicciaio Umberto Antonelli che proposto una serie di modelli preziosi nei pellami, perfetti nei tagli, dai colori vivaci quali il fucsia, il verde smeraldo, il blu ed il giallo. Particolarmente emozionante il momento della premiazione di alcuni degli special guest della kermesse insigniti con una targa di riconoscimento donata dal Borgo Orefici di Napoli, nella persona dell’imprenditore argentiere Roberto De Laurentiis; in particolare il regista Guido Lombardi è stato premiato da Eduardo Angeloni per la sensibilità evidenziata con “Il Ladro di giorni” verso il mondo dell’infanzia tormentata, il tenore pop Giuseppe Gambi è stato insignito dalla cantante attrice Anna Capasso per i primi dieci anni di carriera nel mondo della musica mentre Carlo Albero Terranova ha ricevuto un riconoscimento per perpetuare lo stile e l’eleganza del maestro Fausto Sarli; infine Giusi Grasso, Consigliere Abio Napoli è stata premiata dal patron di Villa Domi Domenico Contessa per il forte impegno sociale a sostegno dei bambini ospedalizzati. Ampio spazio anche al comparto “Salute e Benessere” con Otofarma Spa, costruttore top, impegnato nella realizzazione , made in Italy di protesi acustiche miniaturizzate digitali che, nella persona del suo AD Giovanna Incarnato Bartolomucci, ha illustrato gli strumenti più innovativi, idonei ad arginare l’handicap della sordità e Medfarmitalia, noto centro di Medicina Estetica, diretto dal professore Giuseppe Maria Izzo , dotato di un’equipe di medici specialisti e di macchinari di tecnologia avanzata. Di particolare rilievo anche la partecipazione del brand “M&C Division”, ovvero una gamma di prodotti di alto livello qualitativo destinata al trattamento degli inestetismi della pelle, indotti dal crono e dal foto-danneggiamento. Di scena anche il segmento enogastronomico e le sue “Eccellenze made in Italy” con Caffè Kamo e la sua Coffee Station presso la quale gli ospiti hanno potuto degustare le inebrianti miscele della Linea Cialde, vivendo un’esperienza sensoriale unica, ”Confetti Maxtris” e le sue dolcezze, “Cuori di Sfogliatella” di Antonio Ferrieri, vincitore del Guinness dei primati per avere realizzato una sfogliatella di circa 92 kg e “Smaart6 L’Italiana”, la birra artigianale di qualità superiore prodotta in Puglia con i migliori ingredienti. Molto apprezzati i tributi canori di Giuseppe Gambi che ha interpretato un pezzo della colonna sonora de “Il Gladiatore” in omaggio al cinema e di Anna Capasso che ha intonato “Come Pioggia” il suo ultimo disco che ha riscontrato grande successo. Per finire dinner buffet a cura del catering di Villa Domi ed il live sax di Gianluca Scala.