Sinfonia d’Autunno, a Villa Mazzarella il charity gala per Aido, l’associazione nazionale per la donazione di organi

“Donare gli organi rappresenta un atto di generosità verso il prossimo ma è anche una maniera nobile per poter continuare a vivere attraverso gli altri”: questo il leitmotiv della nuova edizione di “Sinfonia d’Autunno”, il Charity Event ideato ed organizzato da Maridì Communication destinato ad Aido ( Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) nazionale, svoltosi a Napoli, nella splendida cornice di “Villa Mazzarella”, Posillipo.

In scena, esponenti dello showbiz nazionale ed internazionale, quali Fioretta Mari che con Antonio Zequila ha improvvisato una emozionante interpretazione de “A Livella” del mitico principe Antonio de Curtis in arte Toto’ in omaggio al golfo partenopeo, la regista, attrice Manuela Metri che si divide tra l’Italia e Los Angeles, Marta Bifano, produttrice, regista, attrice, reduce dal successo del Progetto “La Tempesta del teatro” in cui ha coinvolto i detenuti della Casa Circondariale di Secondigliano, il regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Con loro, rappresentanti autorevoli dell’impresa italiana quali: Gianmario Bertollo “lo Spiderman dei debitori onesti” con la moglie Maria Sole Pavan titolari di “Legge3.it”, una società con sedi operative in tutta Italia destinata a “salvare” i debitori onesti, ispirata alla Legge “Salva Suicidi” del 2012, Ferdinando Flagiello Vice Presidente della BCC Napoli “Banca etica per eccellenza”, il cavaliere Salvio Zungri, titolare di “Ortopedia Meridionale”, azienda leader nella costruzione di protesi, ortesi ed ausili, Maria Luisa Conza R&D Manager e Maria Piscopo CFO di “Antur Ricerca e Sviluppo”, membro del Global Compact Network e partner di Sole 24 Ore, che promuove soluzioni integrate per il benessere aziendale e la sostenibilità, specializzata in progetti di ricerca e sviluppo nel campo del wellbeing e ingegneristico, nonché Ente Certificatore di Credito d’imposta, Roberto De Laurentiis Presidente del “Consorzio Antico Borgo Orefici”.

Presenti, in rappresentanza dell’A.I.D.O, anche il Dottor Gennaro Castaldi Presidente AIDO Caserta ed il Dottor Vincenzo De Sio – Presidente AIDO Salerno e consigliere nazionale mentre per la medicina, il Dottor Giuseppe Noschese, Presidente IDMA ( International Disaster Medicine Association) e per il segmento beauty e benessere, da citare, l’intervento del maestro Ciro Florio make up artist & hair-stylist di fama nazionale, volto noto in tv con il suo programma, Cenerentola 24 giunto quest’anno alla terza edizione in onda su Real Time La serata, condotta dalla giornalista Maridì Vicedomini, affiancata dalla Presidente Nazionale A.I.D.O Flavia Petrin, ha visto alternarsi momenti dedicati alla scienza ed alla medicina a momenti di intrattenimento musicale by l’artista Gennaro De Crescenzo. Ampio spazio anche alla Moda con, in passerella, una capsule di “Maison” un’originale collezione di outfit by ELES di Ester Gatta, imprenditrice, appassionata di cinema e teatro, destinata ad essere indossata ed interscambiata con estrema disinvoltura tra madre e figlia ed il defilè della nuova collezione per la stagione 2024 /25 del maestro pellicciaio Umberto Antonelli, sempre attento alle nuove tendenze con outfit dai tagli perfetti e colori brillanti. Momento clou della kermesse, che ha visto la partecipazione di centinaia di ospiti, la consegna di prestigiosi riconoscimenti, realizzati dal Consorzio Antico Borgo Orefici; in particolare sono stati premiati: Flavia Petrin per il suo encomiabile lavoro di guida di A.I.D.O Nazionale al suo terzo mandato, Maria Luisa Conza e Maria Piscopo (Antur), Ferdinando Flagiello (BCC Napoli) , Gianmario Bertollo, (Legge3,it), Giuseppe Noschese (Medicina) Salvio Zungri (Ortopedia Meridionale) Ester Gatta (Imprenditrice nella Moda, Artista partenopea), Umberto Antonelli (Moda) Ciro Florio (Bellezza e Benessere) . Premiati, per il segmento spettacolo: Fioretta Mari, Marta Bifano, Giuseppe Alessio Nuzzo, Antonio Zequila. Infine per il Food & Beverage, da menzionare, la partecipazione di noti brand quali “ Vincenzo Capuano” per la pizza “patrimonio dell’Unesco”, “La Botteghella” con le prelibatezze di bufala al profumo di tartufo, “Dolce e Caffè” che ha deliziato il palato di tutti gli ospiti con le sue “delicatezze”.