“Sinfonia d’Autunno”: eleganza, solidarietà e spettacolo per Aido a Villa Mazzarella

Un successo annunciato, la nuova edizione di “Sinfonia d’Autunno”, il tradizionale Charity Gala ideato ed organizzato da Maridi Communication, dedicato per la seconda volta ad Aido nazionale (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), svoltosi a Napoli, nella splendida cornice di Villa Mazzarella (Posillipo). Ad aprire la kermesse, condotta dalla giornalista Maridi Vicedomini, il saluto istituzionale in video messaggio della Dottoressa Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento per la Prevenzione, Ricerca, Emergenze sanitarie del Ministero della Sanità, trattenuta in Capitale per improvvisi impegni lavorativi ed il benvenuto agli ospiti della Dottoressa Flavia Petrin, Presidente A.I.D.O nazionale la quale nel suo discorso, si è ispirata al noto slogan” Donare gli organi rappresenta un atto di generosità verso il prossimo ma è anche una maniera nobile per poter continuare a vivere attraverso gli altri”. In pole position, autorevoli esponenti dello show biz quali Lina Sastri, icona della cultura partenopea nel mondo, Gino Rivieccio, attore showman e per l’Alta Moda, Jamal Taslaq, couturier italo palestinese, protagonista delle passerelle di Haute Couture nel mondo e di un defilè molto suggestivo nel 2014 al Palazzo di vetro sede ONU a New York in occasione dell’anno di solidarietà con il popolo palestinese. Con loro, imprenditori e professionisti operativi nell’intera penisola e nello scenario internazionale, tutti uniti da un nobile scopo di solidarietà; tra questi, Vito Grassi, AD Graded Spa (progettazione e realizzazione di soluzione energetiche integrate nel settore pubblico e privato), Giovanna Incarnato Bartolumucci, AD Otofarma SPA (produzione, distribuzione, assistenza post-vendita di apparecchi acustici personalizzati), Ciro Lombardo e Danilo Gallo, Founding Members LO.GA.MED srl ( forniture protesiche e traumatologiche, dispositivi medici) presenti all’evento anche con il loro brand “SILO” (cosmeceutica), Marco Ferretti, Chirurgo generale, Medico estetico, Chirurgo plastico, Eduardo Angeloni, Amministratore unico di AN.TRA.CINE srl, (produzione cinematografica) Lello Fusco, Amministratore unico della “LELLO FUSCO” srl, (settore preziosi ) Rossella Bentivoglio, imprenditrice nel segmento “Turismo”, nell’inusuale veste di scrittrice. La serata si è articolata tra momenti dedicati alla scienza, alla medicina all’ impresa e alle professioni e momenti di intrattenimento musicale. Spazio anche alla moda con un tributo in passerella dell’High Fashion Designer Jamal Taslaq che ha suscitato ampi consensi e forti emozioni. Molto applaudito anche il fashion show by “Country Chic”, la nuova collezione per l’Autunno Inverno 2025 / 26 di ELES di Ester Gatta, imprenditrice poliedrica, dedita con passione e professionalità anche allo show biz ed il defilè della new collection 2025 /26 del maestro pellicciaio Umberto Antonelli, sempre attento alle nuove tendenze con capi pregiati dai tagli perfetti e brillanti nuances. Nel corso della serata sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti by Lello Fusco Oro per la sensibilità e l’impegno nel sociale a: Lina Sastri, Jamal Taslaq, Gino Rivieccio, Vito Grassi, Giovanna Incarnato Bartolomucci, Danilo Gallo e Ciro Lombardo, Eduardo Angeloni, Marco Ferretti, Rossella Bentivoglio. Dulcis in fundo chill out come sottofondo musicale e dinner buffet curato da Laboratorio Bennato, FruttaRè, Dolce e Caffè, sponsor tecnici dell’evento con le prelibatezze by lo Chef della Casa di Villa Mazzarella.