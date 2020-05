Singapore, consulenza alle aziende sui mercati del sud-est asiatico: parte l’Italian Business Center

Grosse novità a Singapore, dove l’Italian Association of Singapore si è ristrutturata. Sotto la guida e la visione del Presidente Omar Bassalti è stata raggiunta una struttura societaria tale per cui verranno supportati, con team dedicati, settori diversi Education, Business e Tourism. L’Italian Association ha formato una Holding che si pregia della proprietà di 5 società chiaramente la Holding Singapore Italian Association Limited e 4 sussidiarie. Italian Education Center Pte. Ltd. con la scuola di lingua, l’asilo e le elementari. Una seconda società fondamentale per il supporto del nostro paese è l’Italian Business Center Pte. Ltd. sempre parte del gruppo. Una terza società che va a coprire uno dei settori più importante per il nostro paese, il turismo, è l’Italian Tourism Center Pte. Ltd. e quarta ma non ultima l’Italian Market Pte. Ltd. F&B marketplace regionale per tutto il sud est asiatico. Con un team di esperti espatriati a Singapore che copre diversi settori con più di 10 anni di esperienza in diversi ruoli del processo di business. La missione dichiarata è quella di porsi come centro di consulenza per le aziende che si vogliono affacciare al Sud-Est asiatico. Fare quindi il ponte che collega l’Italia con i paesi ASEAN.