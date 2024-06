Singapore ospita la 22^ edizione dell’Italian Film Fest

La 22ª edizione dell’Italian Film Festival di Singapore sarà sugli schermi dal 7 al 16 giugno al “The Projector Cineleisure” della città Stato. Quest’anno il festival presenta due classici del regista italiano Federico Fellini e una selezione di sei tra i migliori film italiani recenti, tra cui due film che hanno riscosso immensi consensi sia a livello nazionale che internazionale: “C’è ancora domani”, che segna la regia di Paola Cortellesi al suo debutto, e “Io Capitano” di Matteo Garrone, che ha ottenuto anche una nomination all’Oscar nel 2024 come Miglior Film Internazionale. Il Festival del Cinema Italiano è uno degli eventi più attesi e partecipati organizzati dall’Ambasciata d’Italia di cui l’Ambasciatore Dante Brandi in collaborazione con la sede partner “The Projector” e la Singapore Film Society. Proseguendo una tradizione delle ultime edizioni, il Festival del Cinema Italiano si allinea all’iniziativa globale “Fare Cinema”, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: un appello rivolto a tutte le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero per celebrare il Produzione e industria cinematografica italiana. Anno dopo anno, l’Italian Film Festival mira a diffondere la vera essenza del cinema italiano: la sua ineguagliabile capacità di fondere ingegno acuto e profonda sensibilità, affrontando temi complessi che risuonano con la nostra società contemporanea.