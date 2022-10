Singapore, premiate le aziende italiane vincitrici degli Iccs Business Awards

La Camera di Commercio Italiana a Singapore ha premiato presso The Fullerton hotel Singapore le aziende vincitrici degli annuali ICCS Business Awards. La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Singapore Mario Vattani, del CEO di Singapore Business Federation Lam Yi Young, e di Valerie Yuen, respondabile Europa di Enterprise Singapore.

Le aziende premiate sono Rimorchiatori Mediterranei, Modula South East Pte Ltd, New Value Group e Grow Capital Global.

Rimorchiatori Mediterranei è Best Italian Investor in Singapore. L’azienda genevose è stata premiata per l’acquisizione di Keppel Smit Towage Private Limited e Maju Maritime Pte Ltd, investimento che ha permesso al gruppo italiano di diventare il terzo operatore mondiale nel settore dei rimorchiatori. Modula South East Pte Ltd, Best Italian MNC in Singapore, ottiene il riconoscimento per il suo impegno costante nel mercato singaporiano e dell’Asia Pacific e per essere stata in grado di trasferire il know how nel settore dei magazzini verticali nel settore dell’agritech. New Value Group, Best Italian SME in Singapore, ha da poco inaugurato a Singapore la NV Smart-Lean Academy in collaborazione con Institute of Technical education di Singapore (ITE). Grow Capital Global, Best Italian Investor to Italy, ha ottenuto il premio come miglior investitore singaporiano in Italia per l’acquisizione di Conbipel.