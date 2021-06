Sinistra: Vendola, ‘basta ‘esilio’, torno a parlare di politica’**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Nell’attesa che la giustizia completi il suo cammino, senza mai sottrarmi al vaglio critico dell’autorità giudiziaria, riprendo la parola, tornando dall’esilio in cui avevo scelto di stare”. Lo scrive Nichi Vendola su Fb annunciando il suo ritorno dopo sulla scena pubblica da cui si era allontanato per il “coinvolgimento, per me drammatico e inatteso, nell’inchiesta sull’Ilva. In questi anni ho scelto di difendermi nel processo e non dal processo, rinunciando anche a reagire alla campagna politico-mediatica che si è svolta parallelamente allo stesso”.