Sinner-Alcaraz, è finale da leggenda: il Roland Garros si tinge d’azzurro anche con Paolini ed Errani

Domenica 8 giugno 2025, il tennis mondiale si ferma per la finalissima del Roland Garros, e gli appassionati italiani possono sognare in grande. Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz alle ore 15 sul centrale parigino, in un match che si preannuncia epico e che sarà trasmesso in chiaro sul canale Nove, oltre che in simulcast su Eurosport 1 e streaming su Discovery+.

Sarà la quarta finale Slam per Sinner, già vincitore di due Australian Open e uno US Open. Dall’altra parte della rete, Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking ATP e campione in carica sulla terra rossa di Parigi. La loro è ormai una rivalità generazionale che sta scrivendo pagine memorabili del tennis: si sono affrontati 11 volte, con lo spagnolo avanti 7-4, compresi gli ultimi quattro confronti vinti, l’ultimo appena qualche settimana fa nella finale degli Internazionali di Roma.

Anche negli Slam e sulla terra battuta Alcaraz è in vantaggio (2-1 in entrambi i casi), e l’anno scorso proprio al Roland Garros si impose su Sinner in una battaglia al quinto set in semifinale. Tutto lascia presagire una sfida vibrante, dove potenza, tecnica e personalità si scontreranno per la gloria.

Ma la giornata dell’8 giugno non sarà solo nel segno del tennis maschile. Già alle 11, infatti, un altro appuntamento storico attende i tifosi italiani: Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno la finale del Doppio Femminile, dopo che Errani ha già conquistato il titolo nel Doppio Misto insieme ad Andrea Vavassori.

Le due azzurre, anche campionesse olimpiche, affronteranno la coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic, con la telecronaca in esclusiva di Federico Ferrero e Guido Monaco su Eurosport 1 e Discovery+.

Il prepartita della finale maschile sarà accompagnato dai grandi volti del tennis internazionale targato Warner Bros. Discovery, tra cui le leggende Chris Evert e Mats Wilander, mentre la telecronaca del match sarà affidata a Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Doppia occasione storica, dunque, per l’Italia del tennis, che potrebbe chiudere la giornata con due titoli al Roland Garros. Un sogno che, stavolta, potrebbe davvero diventare realtà.