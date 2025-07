Sinner-Alcaraz, la rivalità si riaccende a Wimbledon: nona finale dopo il Roland Garros in 100 anni

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e’ la nona finale di Wimbledon in 100 anni esatti che ripropone gli stessi sfidanti di quella disputata poche settimane prima al Roland Garros. A confortare l’azzurro, sconfitto dallo spagnolo al super tie-break del quinto set a Parigi, c’e’ la statistica che in cinque occasioni su otto il perdente nella Ville Lumiere si e’ riscattato a Londra. L’accoppiata Roland Garros-Wimbledon con gli stessi finalisti e’ riuscita soltanto a Rene’ Lacoste nel 1925, a Fred Perry nel 1935 ea Rafael Nadal nel 2008. Nelle altre cinque volte invece chi ha vinto a Parigi ha dovuto concedere la rivincita a Wimbledon. Ecco l’elenco completo dei precedenti: – 1925: Lacoste batte Borotra nella finale del Roland Garros e poche settimane dopo si ripete nella finale a Wimbledon. – 1928: Cochet batte Lacoste nella finale del Roland Garros e poi Lacoste si vendica in finale a Wimbledon. – 1935: Fred Perry batte Gottfried Von Cramm sia in finale a Parigi che in quella di Wimbledon. – 1936: Gottried Von Cramm batte Perry in finale al Roland Garros e poi Perry batte Von Cramm in finale a Wimbledon. – 1952: Jaroslav Drobny supera Frank Sedgman nella finale al Roland Garros e poi Sedgman batte Drobny nella finale a Wimbledon. – 2006: Rafael Nadal batte Roger Federer in finale a Parigi e poche settimane dopo Roger Federer batte Nadal in finale a Wimbledon. – 2007: Rafael Nadal batte Roger Federer in finale a Parigi e poche settimane dopo Roger Federer batte Nadal in finale a Wimbledon. – 2008: Rafael Nadal batte Roger Federer sia in finale a Parigi che in finale a Wimbledon.