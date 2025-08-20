Sinner, Cahill: “Ha avuto un virus, ora sta un po’ meglio e giovedì dovrebbe tornare in campo”

(Adnkronos) – Jannik Sinner a Cincinnati è stato costretto al ritiro da un virus. Ora, però, è quasi pronto al rientro in campo, a pochi giorni dall’inizio dell’US Open. E’ Darren Cahill, coach del numero 1 del mondo, a fare chiarezza sulla situazione dell’azzurro. “Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro Alcaraz lunedì. Ora si sente un po’ meglio, oggi riposerà ancora e dovrebbe tornare in campo domani. Siamo fiduciosi che starà bene”, dice Cahill nel corso di un’intervista a ‘Espn’.

Da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre il 24enne altoatesino difenderà il titolo conquistato l’anno scorso allo Us Open di New York, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam.

Nelle prossime ore il numero 1 del mondo tornerà in campo per riprendere il feeling con la racchetta. Nel pomeriggio italiano del 21 agosto ci sarà il sorteggio del tabellone principale e nelle prossime ore verrà definito il calendario del primo turno del singolare maschile: Sinner potrebbe scendere in campo domenica 24 agosto, lunedì 25 o martedì 26 per l’esordio a New York.

Se il debutto dovesse avvenire martedì, l’azzurro avrebbe più tempo per recuperare in pieno dopo il k.o. di Cincinnati. In caso di esordio domenica 24 agosto, in ogni caso Sinner avrebbe a disposizione 3 giorni pieni – a partire da giovedì – per allenamenti progressivamente più intensi per ritrovare la condizione migliore.