Sinner, che noia a Cincinnati: “Non c’è molto da fare”. E va a giocare a golf

Jannik Sinner ‘si annoia’ a Cincinnati? Il numero uno del mondo ha battuto agilmente Daniel Elahi Galan all’esordio del Masters 1000 americano, vincendo in due set con il punteggio di 6-1, 6-1 in un match senza storia che gli ha lasciato parecchio tempo libero. E così Sinner, che tornerà in campo domani, lunedì 11 agosto, nel terzo turno del torneo contro Gabirel Diallo, avrà la possibilità di esplorare una delle sue ultime passioni: il golf.

“Abbiamo giocato a golf un paio di volte prima di venire qui. Non sono un bravo golfista, ma mi piace utilizzare il mio tempo per fare cose diverse”, ha detto Sinner nell’intervista post partita a Tennis Channel, “ne parlavamo prima, forse andremo a giocare qualche ora. È ancora presto e ho un giorno libero. Qui è il posto migliore per giocare a golf, non c’è molto da fare a Cincinnati”.

Il fatto che Cincinnati non sia il massimo del divertimento per i tennisti del circuito è un tema che ricorre periodicamente. Sinner non è infatti il primo a parlarne. Lo scorso anno la tennista australiana Darja Kasatkina, numero 17 del mondo, aveva pubblicato un video piuttosto esplicito sul proprio profilo TikTok. “Sei così fortunata che puoi viaggiare per lavoro”, ha scritto come didascalia in un video in cui si mostrava appena arrivata in Ohio. Appena aperta la finestra però il paesaggio non è dei migliori e così Kasatkina si lascia ricadere sul letto dell’albergo.

Qualche anno fa era stato invece Marat Safin, ex tennista russo che è stato anche numero uno del mondo, a intervenire sull’argomento: “Non avevo niente da fare. Essere da solo a Cincinnati, voglio dire… ci sei stato? “, aveva chiesto ironicamente in una conferenza stampa durante un’edizione degli US Open, scatenando le risate dei giornalisti , “prova ad andare lì e ti renderai conto di quanto sia deprimente quel posto”.