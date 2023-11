Sinner con Djokovic, Tsitsipas e Rune nelle Atp Finals

Roma, 9 nov. (askanews) – Jannik Sinner è stato sorteggiato nel girone Verde delle Nitto Atp Finals in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. Con lui Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Dell’altro girone, il rosso, fanno parte Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Alexander Zverev. L’azzurro, numero 4 al mondo ha affrontato Djokovic l’ultima volta proprio quest’anno nella semifinale di Wimbledon vinta dal serbo in tre set. Il n.1 del mondo a Torino cercherà di far suo per la settima volta il titolo delle Atp Finals, successo che contestualmente garantirebbe lui di chiudere la stagione per l’ottava volta in carriera da n.1 del ranking. Due record che stimoleranno di sicuro il serbo alla vigilia di un appuntamento che con le Finals di Coppa Davis della settimana successiva rappresentano gli ultimi due traguardi del suo 2023. Dopo la fase a gironi i primi due di ogni girone si sfideranno in match incrociati valevoli per le semifinali dalle quali usciranno i nomi dei finalisti di questa edizione delle Finals.