Sinner: Djokovic è una leggenda, sono felice di questa vittoria

Roma, 13 ott. (askanews) – “Novak non ha debolezze, devi solo riuscire a sfruttare le pochissime occasioni che può darti nel corso della partita. E in altre fasi della partita devi solo cercare di crederci. Djokovic è una leggenda del nostro sport, sono felice di questa vittoria” ha detto Jannik Sinner dopo il successo contro il serbo nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Poi un saluto al cosiddetto pubblico delle grandi occasioni, Roger Federer e Carlos Alcaraz insieme a Juan Carlos Ferrero, in tribuna a seguire la partita: “Bello avere tre leggende sugli spalti e una in campo, ti mette un po’ di pressione…”.

Sinner è diventato il primo giocatore a non concedere palle break a Djokovic in due sfide consecutive contrro il serbo. E’ il più giovane a vincere tre Masters 1000 in una stagione dopo Rafa Nadal nel 2009 e il quinto Under 23 nell’era Open con almeno sei titoli all’attivo sul duro in un anno dopo Jimmy Connors (1973), Ivan Lendl (1981), Pete Sampras (1994) e Roger Federer (2004).