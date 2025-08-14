Sinner in semifinale a Cincinnati, battuto Auger-Aliassime

CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo ha battuto, col punteggio di 6-0 6-2, per la prima volta in carriera Felix Auger-Aliassime, numero 28 del ranking Atp. Sono cambiate tante cose rispetto al 2022, quando il canadese superò l’altoatesino nei loro primi due incroci, l’ultimo dei quali proprio a Cincinnati. “Ogni match è differente. Penso di aver risposto molto bene. Ho servito nel modo giusto e mi sono mosso bene da fondo campo, ma la chiave è stata la risposta”, è l’analisi a caldo del numero 1 al mondo. “Ho cambiato qualcosina, ma è difficile giocare contro di lui perchè serve bene, si muove bene ed è in grande forma, quindi mi sono dovuto preparare nel modo migliore per affrontarlo e credo di aver giocato un ottimo tennis. Nel corso del torneo ho capito su cosa dovevo lavorare e le cose sono andate bene giorno dopo giorno. La giornata di riposo sarà utile per recuperare”, ha concluso. Sabato Sinner giocherà la sua 39esima semifinale in carriera (la 12esima in un Masters 1000) contro il vincente dell’altro quarto di finale della parte alta, tra Holger Rune (n. 9 Atp e 7 del seeding) e Terence Atmane (n. 136).

