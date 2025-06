Sinner perfetto contro Lehecka, ora ottavi a Parigi contro Rublev

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Uno Jannik Sinner ai limiti della perfezione approda agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo travolge in tre set il ceco Jiri Lehecka: 6-0 6-1 6-2, in un’ora e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del campione azzurro, semifinalista nella scorsa edizione. Sinner agli ottavi affronterà Andrey Rublev, 17esima testa di serie, che è avanzato senza giocare in seguito al forfait di Arthur Fils (frattura da stress alla schiena per il francese). Sarà il decimo incontro tra Sinner e Rublev, con l’altoatesino avanti 6-3 negli scontri diretti (4-1 negli ultimi cinque confronti).

“Oggi ho giocato molto bene – ammette Jannik – Lehecka ha servito bene e ha fatto molti serve and volley. Avevamo giocato contro già altre volte e sapevo come muovermi. Con Rublev al prossimo turno sarà difficile, ma sono felice di essere agli ottavi”. Il numero uno del mondo ha dimostrato anche una condizione fisica invidiabile. “Questa mattina mi sentivo bene e pronto fisicamente – aggiunge – Sapevo di poter partire forte, che negli Slam è molto importante. In campo mi sentivo alla grande, anche grazie alle indicazioni del mio team”.

