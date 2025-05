Sinner vs Alcaraz: la finale degli Internazionali d’Italia 2025 accende il Foro Italico

Oggi, alle ore 17:00 sul Campo Centrale del Foro Italico, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale maschile degli Internazionali BNL d’Italia. È la prima volta che i due si contendono un titolo in un torneo ATP Masters 1000, segnando un nuovo capitolo nella loro crescente rivalità.The Playoffs+1atptour.com+1

Sinner, attuale numero uno del mondo, torna in campo dopo una sospensione di tre mesi e ha mostrato una forma impressionante, raggiungendo la finale senza perdere un set fino alla semifinale contro Tommy Paul, vinta in rimonta 1-6, 6-0, 6-3. Con questa prestazione, è diventato il primo italiano a raggiungere la finale del torneo dal 1978.atptour.com+3talkSPORT+3thetimes.co.uk+3

Alcaraz, numero due del ranking ATP, ha superato Lorenzo Musetti in semifinale con un punteggio di 6-3, 7-6(4), conquistando la sua prima finale a Roma. Il bilancio degli scontri diretti tra i due vede lo spagnolo in vantaggio per 6-4, avendo vinto gli ultimi tre incontri nel 2024.

La finale odierna rappresenta non solo una sfida per il titolo, ma anche un test significativo in vista del prossimo Roland Garros. Entrambi i giocatori cercano il loro primo trionfo agli Internazionali d’Italia, aggiungendo ulteriore tensione e interesse a questo attesissimo incontro.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport in Italia e su Tennis Channel negli Stati Uniti. Gli appassionati di tennis di tutto il mondo potranno seguire questo confronto che promette spettacolo e intensità, confermando Sinner e Alcaraz come protagonisti della nuova generazione del tennis mondiale.