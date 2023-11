SIOI, parte il corso di preparazione per la carriera diplomatica

La SIOI porta avanti la 54° edizione del Corso di Preparazione al Concorso per la Carriera Diplomatica – che terminerà il 27 maggio 2024. La frequenza è di tre giorni alla settimana. Erano previste simulazioni delle prove scritte di Concorso, con correzioni individuali e valutazione da parte del docente di riferimento. Saranno organizzate, inoltre, lezioni di preparazione alle prove attitudinali e proposte esercitazioni a supporto dello studio individuale. Al Corso sono stati ammessi i candidati che hanno superato una selezione articolata sui seguenti punti: prova scritta consistente in 30 domande a risposta multipla, sulle materie del concorso diplomatico, da svolgersi in 30 minuti; colloquio sull’ attualità internazionale e motivazionale; esame orale in Lingua Inglese (per coloro che non sono in possesso di una certificazione che attesti il livello di conoscenza a partire dal B2); valutazione dei curricula vitae et studiorum. Le prove di selezione si sono svolte il 22, il 23, il 26 e il 27 giugno 2023 in modalità on line. Tutte le informazioni sono state comunicate per tempo agli iscritti alla selezione. Potranno partecipare i laureati e laureandi che conseguiranno il titolo entro il mese di aprile 2024, in una delle lauree magistrali o vecchio ordinamento previste dal regolamento di ammissione alla Carriera Diplomatica (www.esteri.it). La selezione dei candidati è stata attuata da una commissione composta dai docenti del corso e da funzionari della SIOI, sulla base dei risultati della prova scritta, dei colloqui e della valutazione dei curricula vitae et studiorum. L’esito delle selezioni è stato emesso a giudizio insindacabile della commissione Interessante è la bibliografia consigliata per la preparazione e a questo tipo di corso: – Storia delle Relazioni Internazionali: Di Nolfo E. “Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale nel XX secolo”, Laterza, Bari; – Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e multilaterale: Sloman John “Elementi di Economia”, Il Mulino, Bologna; Begg D., Fischer S., Dornbusch R. “Economia”, Mc Graw Hill; – Diritto internazionale pubblico: Conforti B. “Diritto internazionale”, Editoriale Scientifica, Napoli.