SIOS23 Summer: StartupItalia e Sace disegnano il futuro dell’innovazione italiano

Una piattaforma di incontro e confronto fra i principali protagonisti dell’innovazione italiana che coinvolgerà Istituzioni, startup, PMI, Accademia, grandi aziende e la Pubblica Amministrazione. Ma anche l’occasione per presentare il report semestrale sullo stato degli investimenti in Italia e raccontare l’evoluzione dell’intero ecosistema dell’innovazione: l’appuntamento estivo dello StartupItalia Open Summit (SIOS) fa tappa per la prima volta a Roma, il prossimo 27 giugno alla Luiss Guido Carli, con il main partner SACE, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La kermesse, realizzata con il supporto di MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la media partnership di Radio105, bisserà il SIOS 23 Sardinia andato in scena a Cagliari lo scorso 18 maggio. A Roma il claim sarà “People”, con forte focus, quindi, sulle persone e la comunità al centro dell’innovazione. Tra percorsi tematici e approfondimenti verticali su tecnologie e trend emergenti, l’intera giornata di lavoro e di formazione ospiterà gli interventi di protagonisti dell’ecosistema innovazione, imprenditori e CEO, di rappresentanti delle istituzioni e di esponenti del mondo dell’attualità, della ricerca e dello sport, tra cui: Alessandra Ricci, Amministratore Delegato SACE; Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali; Cosimo Accoto; Tech Philosopher, Research Affiliate & Fellow (MIT); Emanuele Preve, CFO & Board Member di Riso Gallo; Luigi Capello CEO Lventure Group e Luba Manolova, Direttrice Modern Work, Security, SMB Marketing & Business Development di Microsoft e molti altri.

Saranno 4 i principali filoni tematici della kermesse si snoderà tra workshop e panel prima del main stage in streaming dalle ore 16:30: la collaborazione tra i componenti dell’ecosistema, in cui le PMI possono fare da tramite tra i diversi attori; l’impatto che la sostenibilità può avere in termini economici e di competitività; lo sviluppo integrale delle persone che costituiscono la filiera e che ne determinano il successo e, infine, la trasformazione tecnologica che porta a un cambio di passo e di prospettiva per l’innovazione generata dal sistema produttivo del Paese.

Nel corso dell’evento verrà inoltre rilasciato l’aggiornamento semestrale del report sullo stato degli investimenti in Italia, curato dalla redazione di StartupItalia. Lventure Group, inoltre, offrirà al pubblico dati di scenario Venture Capital per comprenderne l’attuale stato dell’arte.

L’Innovation Village, invece, rappresenterà uno spazio innovativo che includerà PMI, startup corporate, investor, business angels e venture capitalist, un luogo in cui costruire un dialogo tra gli attori pubblici e privati. Qui si alterneranno momenti e attività diverse: workshop, pitch, business matching, la presenza fisica di startup e PMI con postazioni dedicate, networking e interviste. A completare la cornice dell’evento sarà l’area ristoro a cura di Cosaporto, la prima gift-tech italiana nel mondo del delivery.

L’edizione 2023 di SIOS, che festeggia i 10 anni dalla nascita di StartupItalia, amplierà quindi lo sguardo all’intero comparto imprenditoriale italiano, raccontando le storie delle persone che lo compongono, che ogni giorno costruiscono il successo di startup, PMI e grandi aziende, all’interno dell’ultima tappa di un viaggio nel mondo dell’innovazione che percorre e connette tutta l’Italia.